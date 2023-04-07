TCMB'nin bankaların 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı.

Ankete göre, 2023'ün birinci çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma yönlü seyir, beklentilerle uyumlu şekilde zayıflayarak devam etti.

Alt kırılımlar incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler ile uzun vadeli kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinde zayıflama görülürken, yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyir yerini gevşemeye bıraktı.

Yılın ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların temelde aynı kalacağı yönünde oldu. Yılın ilk çeyreğinde, konut kredi türünde uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyri zayıflarken, taşıt ve diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma başladı.

Yılın ikinci çeyreği için beklenti, tüm bireysel kredi türlerinde standartlardaki sıkılaşmanın devam edeceği yönünde oldu.

KREDİ TALEPLERİ

Genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış, yılın ilk çeyreğinde yerini artışa bıraktı. Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler, kısa vadeli krediler ve Türk Lirası cinsinden açılan kredilere olan talepteki artış yönlü seyir güçlenirken, büyük işletmelere verilen krediler ve yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talepteki azalış yönlü seyir zayıfladı. Uzun vadeli kredilere olan talepteki azalış yönlü seyir ise yerini artışa bıraktı.

2023'ün ikinci çeyreği için beklenti, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın güçlenerek devam edeceği yönünde oluştu. Yılın ilk çeyreğinde konut kredi talebindeki artış devam etti, taşıt kredi talebindeki azalış yönlü seyir yerini artışa, diğer bireysel kredi talebindeki artış ise yerini azalışa bıraktı.

Bu yılın ikinci çeyreği için beklenti, konut ve taşıt kredilerine olan talepte artışın, diğer bireysel kredi türlerine olan talepte ise azalışın devam edeceği yönünde oldu.

KREDİ KOŞUL VE KURALLARI

İşletmelere kullandırılan kredilere uygulanan koşul ve kurallara bakıldığında, ortalama krediler ve daha riskli krediler üzerindeki kar marjlarındaki azalış yönlü seyir yerini artışa bıraktı.

Bireysel kredilere uygulanan koşul ve kurallar incelendiğinde, ortalama ve daha riskli krediler üzerindeki kar marjının konut kredilerinde artırılırken, taşıt kredilerinde azaltıldığı görüldü.

FONLAMA KOŞULLARI

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2023'ün ilk çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü seyir zayıflarken, yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü seyir güçlendi.

Yılın ikinci çeyreğinde, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın devam etmesi bekleniyor.