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TCMB'den TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 907 milyar 766 milyon lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç TL depo alım ihalesi açtı.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2025 15:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Şubat vadeli 907 milyar 766 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 907 milyar 766 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi. 13 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 17 milyar 775 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 12 milyar 775 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,95, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,98 olarak gerçekleşti. Bankanın 20 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 500 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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