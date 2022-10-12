Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.46'da %0,9 düşüşle 7.525 dolar/tona gerilerken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Kasım vadeli bakır kontratı %0,2 düşüşle 62.190 yuan/tondan (8.679,81 dolar) işlem gördü.

Shanghai ve Shenzhen de dahil olmak üzere diğer büyük Çin kentleri, enfeksiyonlar arttıkça bazı yerel yetkililerin okulları, eğlence mekanlarını ve turistik yerleri aceleyle kapatmasıyla Covid-19 testlerini hızlandırdı.

16 Ekim'de başlayacak olan Komünist Parti kongresi öncesinde, Pekin ve komşu bölgeler fabrikalarda çevre denetimleri gerçekleştirdi.

Çin merkezli bir trader, Shanxi eyaletindeki alıcıların, üretimleri şu anda haftada birkaç kez yapılan denetimden etkilendiği için spot alımlarını düşürdüğünü belirtti.

ShFE'de alüminyum %1,2, nikel %3,5, çinko %0,2 düştü.

LME'de çinko %0,4, alüminyum %0,3 ve kalay %1 kayıp yaşadı.