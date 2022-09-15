Tesla, batarya üretimini Almanya`dan ABD`ye kaydırmayı değerlendiriyor

Berlin Belediye Başkanı Gruenheide, Tesla'nın planları konusunda daha fazla netleşmeye ihtiyaç duymaları nedeniyle konunun Eylül toplantı gündeminden çıkarıldığını ifade ederken, konunun yıl sonuna kadar ele alınıp alınmayacağı konusunda bilgi vermedi.

Wall Street Journal'ın haberine göre Tesla, gerek Almanya'daki bu gelişmeler gerekse Biden yönetiminin elektrikli araç ve batarya imalatının ABD'de yapılması için sağladığı vergi indirimleri sonrası üretimi ABD'ye kaydırmayı değerlendirmeye başladı.