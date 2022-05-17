Tesla CEO'su Elon Musk, ABD ekonomisinin "büyük olasılıkla" bir resesyonda olduğunu belirtti ve şirketleri maliyet ve nakit akışlarını izlemeleri konusunda uyardı.

"RESESYON 18 AY SÜREBİLİR"

"Bunlar geçecek ve sonrasında yeniden büyüme zamanları olacak" diye konuşan Musk, içinde bulunulan zor zamanların 12-18 ay devam edebileceğini ifade etti.

Resesyonun ille de kötü bir şey olması gerekmediğini de savunan Musk, bir büyüme döneminin çok uzun süre devam etmesinin sermayenin yanlış dağılmasına, yanlış alanlara tahsis edilmesine yol açtığını belirtti.

Musk ayrıca, fiyat artışlarının para basılmasının sonucu olduğunu savundu.