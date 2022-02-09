Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Komisyonu Başkan Yrd. Valdis Dombrovskis ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

'TİCARET ÇALIŞMA GRUBU KAPSAMINDA ATILABİLECEK ADIMLARI GÖRÜŞTÜK'

Bakan Muş, "Avrupa Komisyonu Başkan Yrd. Valdis Dombrovskis ile Türkiye-AB ticari ilişkilerini ele alan bir görüşme gerçekleştirdik.

İkili ticaretimizi ve Gümrük Birliği'nin işleyişini geliştirmek için tesis ettiğimiz Ticaret Çalışma Grubu kapsamında atılabilecek adımları görüştük" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yrd. Valdis Dombrovskis ile Türkiye-AB ticari ilişkilerini ele alan bir görüşme gerçekleştirdik.



İkili ticaretimizi ve Gümrük Birliği'nin işleyişini geliştirmek için tesis ettiğimiz Ticaret Çalışma Grubu kapsamında atılabilecek adımları görüştük. pic.twitter.com/RWPYdRfXJp