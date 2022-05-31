Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını duyurdu. Buna göre Türkiye ekonomisi yüzde 7,3 büyüyerek beklentileri aştı. Bakan Muş büyüme rakamlarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İHRACAT YİNE BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ OLDU"

Bakan Muş, "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde %7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu.

Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı (%47'si) net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu" dedi.