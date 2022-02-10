Ticaret Bakanı Mehmet Muş, önceki gün şeker sektörünün temsilcileri ile Ankara'da bir araya geldi. Muş, sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.



SORUN OLURSA EMNİYET STOĞU DEVREYE GİRECEK



Sektör temsilcileri 2020 yılında pancar ve şeker üretiminde Türkiye'de rekor kırıldığını, söz konusu sezonda 150 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydetti. 2021 yılında iklime bağlı olarak pancar üretimi ve buna bağlı olarak şeker üretiminde düşüş yaşandığını belirtti.

Toplantıda 2022 yılında şeker açığının oluşmayacağı kaydedildi. Beklenmedik bir şekilde Türkiye'de şeker açığı olursa önceki senelerde yapıldığı gibi emniyet stoğunun devreye gireceğini belirtti.



ÇİFTÇİ ÜRETİMDE TUTULMALI



Şeker fabrikalarının zararına satış yaparsa şeker piyasasının bozulacağını belirten temsilciler, son yıllarda şeker fiyatlarının düşük tutulmasıyla özel şeker fabrikalarının zarar etmeye başladığını söyledi. Sektör temsilcileri pancar üretiminin artması için çiftçinin desteklenerek üretimde tutulması gerektiğini belirttiler. Çiftçinin elektrik tarifesi ve ödeme zamanının yeninden düzenlenmesi gerektiğinin de iletildiği öğrenildi.



KARTELE MÜSAADE ETMEYİZ



Edinilen bilgilere göre Bakan Muş toplantıda, "Ticaret Bakanlığı olarak şeker fiyatlarına müdahalemiz olmaz. Ancak kartel oluşumuna ve kötü niyetli satışlara da müsaade etmeyiz. Sizleri dinledim, sorunlarınızı gereken yerlere aktaracağım. Siz üretime devam edin biz sorunları çözeriz" dedi.