Ticari faaliyetler hızlı artış gösterdi

Euro bölgesinde ticari faaliyetler geçen ay neredeyse bir yılın en hızlı artışını gösterdi.

S&P Global tarafından derlenen ve genel ekonomik sağlığın iyi bir göstergesi olarak görülen para birliği için HCOB'un bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart ayındaki 50.3'ten Nisan ayında 51.7'ye sıçrayarak 51.4'lük ön tahmini aştı.

Bu, büyümeyi daralmadan ayıran 50 sınırının üzerindeki ikinci ay ve geçen yılın Mayıs ayından bu yana en yüksek seviye oldu.

Hamburg Commercial Bank baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Hizmet sağlayıcıları faaliyetlerini art arda üçüncü ayda da genişleterek geçen yılın ikinci yarısında gözlenen dinamizm eksikliğine son verdi" dedi.

Hizmetler PMI 51.5'ten 53.3'e sıçrayarak 52.9'luk flaş tahminin üzerine çıktı ve geçen Mayıs ayından bu yana en yüksek değerini aldı.

Önümüzdeki yıla ilişkin genel iyimserlik canlı kalmaya devam etti. Bileşik gelecek üretim endeksi Mart ayındaki 61,6'dan - Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine - sadece hafif bir düşüşle 61,6'ya geriledi.

Hizmet firmalarının toparlanmanın devam etmesini beklediğini gösteren istihdam endeksi 52,3'ten 53,5'e yükselerek personel sayısını neredeyse son bir yılın en yüksek hızında artırdı.

De la Rubia, "İstihdamın daha hızlı artması, yeni işlerdeki artış ve son on bir ayın en güçlü genişlemesini kaydeden sipariş defterindeki büyümeyle uyumlu olması cesaret verici" değerlendirmesini yaptı