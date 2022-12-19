Tokyo Metropol Valiliği Meclisinde kabul edilen yeni karar doğrultusunda, başkent genelinde "karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sunulması" hedeflenecek.

Karara göre Nisan 2025 sonrası, 2 bin metrekareye kadar yeni mesken inşaatlarında güneş paneli dahil yenilenebilir enerji donanımının kurulumu şart koşulacak.

Ulusal basındaki haberlerde yeni kararın kent geneli 50 büyük müteahhit firmanın yeni projelerini etkileyebileceği kaydedildi.

Başkent Valisi Koike Yuriko, yaptığı açıklamada, kent geneli güneş paneli kurulabilecek binaların yüzde 4'ünün halihazırda bu panellere sahip olduğunu belirtti.

Valilik, 2000 yılındaki karbon emisyonu seviyeleri kıyaslandığında, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yarıya indirmeyi hedefliyor.

Japonya, 2020 yıl sonu itibarıyla 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşmayı taahhüt etmişti.