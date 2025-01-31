Tokyo'da çekirdek enflasyon 1 yılın zirvesinde

Volatil taze gıda hariç tüketici fiyatları Ocak ayında bir önceki yıla göre %2,5 artarken, Aralık ayında görülen %2,4'lük artış ve ekonomistlein %2,4'lük tahminlerinin hafif üzerine çıktı.

Ülke çapındaki eğilimlerin öncü göstergesi olarak kabul edilen Tokyo endeksi, yıllık bazdaki artışın geçen yıl Şubat ayında ulaşılan en yüksek seviyeye ulaşmasıyla üst üste üçüncü ay hızlandı.

Bazı analistler, inatçı bir şekilde zayıflayan yenin ithalat maliyetlerini artırmaya devam etmesi ve BOJ'u faiz artırımı konusunda baskı altında tutması nedeniyle enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 3'e doğru hızlanmasını bekliyor.

Dai-ichi Life Research Institute kıdemli yönetici ekonomisti Yoshiki Shinke, "Artan hammadde maliyetlerinden kaynaklanan fiyat baskıları beklenenden daha yapışkan hale geliyor, bu da reel ücretlerin pozitife dönmesini engelleyebilir ve tüketime zarar verebilir" dedi ve ülke çapında çekirdek enflasyonun Mayıs ayında yüzde 3'e yaklaşabileceğini belirtti.

Shinke, "Sadece enflasyona bakarak BOJ bu yıl bir veya iki kez faiz artırma alanı görebilir. Ancak pek çok şey tüketimin ve ekonominin genelinin dayanma gücüne bağlı" diye konuştu.