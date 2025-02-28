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Tokyo'da enflasyon artış hızı yavaşladı

Tokyo'da enflasyon artış hızı yavaşlarken Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) erken faiz artışı spekülasyonlarını yatıştırdı.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2025 09:03

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2025 09:04

Japonya'nın Tokyo metropol bölgesindeki tüketici enflasyonu Şubat ayında yavaşladı ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) erken faiz oranı artışına ilişkin spekülasyonları yatıştırdı.

Hükümet verilerine göre, değişken taze gıda hariç tüketici fiyatları Şubat ayında bir yıl öncesine göre %2,2 arttı. Bu, Ocak ayındaki %2,5'lik artıştan ve ekonomistler arasında yapılan bir ankette beklenen %2,3'lük artıştan daha yavaştı.

Hükümetin elektrik ve gaz faturalarına yönelik sübvansiyonları yeniden canlandırmasıyla enerji fiyatlarındaki artış sınırlandı. Taze gıda ve enerji fiyatlarını çıkaran temel enflasyon ölçüsü, Ocak ayında kaydedilenle aynı hızla, %1,9 arttı.

Sony Financial Group ekonomisti Takayuki Miyajima, "Sonuçların ek faiz oranı artışları için beklentileri daha da artırması pek olası değil." dedi.

Tokyo'daki genel tüketici fiyatları ise Şubat ayında %2,9 arttı. Bu, Japonya Merkez Bankası'nın %2 hedefinin çok üzerinde ancak Ocak ayındaki %3,4'lük artışın altında kaldı.

Tokyo rakamları ülke çapındaki eğilimlerin erken bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Son veriler Japon ekonomisinde istikrarlı bir toparlanma olduğunu gösterirken, finans piyasalarında BoJ'nin politika faizini beklenenden daha hızlı artırabileceği yönünde artan bir görüş vardı.

Ancak beklenenden zayıf Tokyo enflasyon rakamları bu beklentileri sınırladı ve Perşembe günü Tokyo borsasının kapanışında yaklaşık 149,40 seviyesinden dolara karşı yenin yaklaşık 150,15 seviyesine düşmesine neden oldu. Yen daha sonra toparlandı ve en son dolara karşı 149,60 seviyesindeydi.

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, ekonomi ve enflasyonun tahminleri doğrultusunda gelişmesi halinde bankanın daha fazla parasal sıkılaştırmaya gideceğini yineledi.

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