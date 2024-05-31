Tokyo'da enflasyon mayısta hızlandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon Mayıs ayında hızlandı ve ekonomi zayıflık işaretleri göstermeye devam ederken Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) önümüzdeki aylarda faiz artırımını değerlendirme yolunda ilerlemesini sağladı.

EKONOMİSTLERİN ORTAK TAHMİNİYLE EŞLEŞTİ

Japonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, başkentte taze gıda hariç çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık %1,9 arttı. Ekonomistlerin ortak tahminiyle eşleşen sonuç, büyük ölçüde yenilenebilir enerji ek ücretleriyle ilgili kamu hizmeti maliyetlerinden kaynaklandı.

Bölgede bir önceki ay çekirdek enflasyon %1,6 seviyesindeydi. Tokyo enflasyon rakamları genellikle ulusal eğilimler için öncü bir gösterge kabul ediliyor.

Bölgede yıllık manşet enflasyon artışı %2,2 olurken, enerji ve gıda hariç hesaplanan diğer bir çekirdek enflasyon da aynı seviyede geldi.