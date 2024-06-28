Tokyo'da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı

Tokyo'da çekirdek enflasyon haziran ayında artan yakıt faturaları ve zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırmasıyla hızlandı. Tokyo'daki çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında bir önceki yıla göre %2,1 arttı. Mayıs ayında yıllık artış %1,9 olmuştu. Ekonomistler çekirdek enflasyonun Haziranda %2,0 olmasını bekliyorlardı.

Taze gıda ve yakıt maliyetlerinin etkileri hariç tutulduğunda tüketici fiyatları haziran ayında yıllık yüzde 1,8 arttı. Mayıs ayında artış oranı %1,7 olmuştu.



Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, TÜFE'de sanayi ürünleri fiyatlarındaki artışın BOJ'un artan ithalat maliyetlerinin geçmişe kıyasla daha hızlı yansıtıldığı yönündeki endişelerini haklı çıkardığını söyledi.

"ENFLASYON VERİLERİ GÖRÜŞÜMÜZLE TUTARLI"



Thieliant, "Son enflasyon verileri, Banka'nın temmuz toplantısında politika faizini daha da yükselteceği yönündeki görüşümüzle tutarlı" dedi.



Verilere göre Tokyo'da hizmet enflasyonu da Mayıs ayındaki %0,7 seviyesinden Haziran ayında %0,9'a yükselerek şirketlerin artan işgücü maliyetlerini fiyat artışları yoluyla yansıtmaya devam ettiğinin bir işareti oldu.



Verilerle ilgili bir brifing veren bir hükümet yetkilisi, imalatçıların Haziran ayında üretimlerini %4,8 oranında azalttıktan sonra Temmuz ayında %3,6 oranında artırmayı beklediklerini, bunun da Nisan-Haziran dönemindeki üretimin muhtemelen ilk çeyrektekini aşacağı anlamına geldiğini söyledi.



Analistler, zayıf yenden kaynaklanan maliyet baskılarının önümüzdeki aylarda enflasyonun %2'lik hedefin oldukça üzerinde kalma ihtimalini artırması nedeniyle verilerin Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz oranlarını bu ay kadar erken bir tarihte artırmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.