Trump: 1 Ekim'den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak

Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2025 09:22

Son Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2025 09:23

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren ABD dışında üretilen tüm "ağır (büyük) kamyonlara" yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

İkinci görev döneminde ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergileri ile adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump'tan bir "tarife" açıklaması daha geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, ABD dışında üretilen "ağır kamyonlara" gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, "Harika ağır kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak için, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm ağır (büyük) kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağım" ifadelerini kullandı. Bu sayede "Peterbilt", "Kenworth", "Freightliner", "Mack Trucks" gibi yerli ağır kamyon üreticilerinin korunacağını vurgulayan Trump, "Kamyoncularımızın finansal açıdan sağlıklı ve güçlü olmalarına birçok nedenden dolayı ihtiyacımız var. Her şeyden önce ulusal güvenlik nedeniyle" dedi.

