Trump 2026 bütçesinde 163 milyar dolarlık kesinti öneriyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, Başkan Donald Trump'ın 2026 mali yılı bütçe teklifinde, sınır güvenliği ve savunmayı güçlendirirken, çevre programları, yenilenebilir enerji, eğitim ve dış yardımı hedefleyerek askeri olmayan isteğe bağlı harcamalarda 160 milyar dolarlık kesinti önermesi bekleniyor.

WSJ'nin haberine göre, Cuma günü açıklanması beklenen 2026 mali yılı için önerilen bütçe, askeri olmayan ihtiyari harcamaları 2025 mali yılı için öngörülen seviyelerden %22.6 oranında azaltarak 557 milyar dolara indirecek.

Büyük ölçüde sembolik olsa da, bu bütçe yönetimin politika önceliklerini tanımlamakta.

Kesintiler, Elon Musk başkanlığındaki yeni Devlet Verimliliği Dairesi (DOGE) tarafından yürütülen ve harcamaları önümüzdeki mali yılda 150 milyar dolar ve zaman içinde 1 trilyon dolar azaltma çabasının bir parçasıdır.