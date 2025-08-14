Trump, Biden'ın rekabeti teşvik eden kararnamesini iptal etti

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın, Başkan Joe Biden'ın ABD ekonomisi genelinde rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan 2021 tarihli kapsamlı bir kararnamesini resmen iptal ettiğini doğruladı. Tarım, sağlık, havayolları ve işgücü piyasaları gibi sektörlerdeki rekabete aykırı uygulamaları hedef alan kararname, tüketici savunucuları için büyük bir kazanım olarak görülüyordu.

Adalet Bakanlığı, serbest piyasa ilkelerine odaklanan ve Biden'ın "aşırı kuralcı" düzenleyici yaklaşımı olarak adlandırdığı yaklaşımdan uzaklaşarak "Önce Amerika Antitröst" stratejisine geçildiğini duyurarak bu hamleyi övdü. Yetkililer ayrıca Hart-Scott-Rodino Yasası kapsamında birleşme inceleme süreçlerini kolaylaştırdıklarını ve hedeflenen rıza kararlarını yeniden canlandırdıklarını söyledi.

Eleştirmenler, geri dönüşün küçük işletmeler ve işçiler pahasına büyük şirketlerin lehine olduğunu söylüyor. Biden'ın eski rekabet politikası şefi Hannah Garden-Monheit bu hamleyi bir ihanet olarak nitelendirdi: "Trump 'Amerika'yı Yeniden Rekabetçi Yapma' sözü verdi ama bu onun sıradan Amerikalılar yerine güçlülerin yanında yer aldığını gösteriyor."

Tüketici gözlemcileri bu değişikliğin Amerikalılara daha yüksek ücretler ve şirket suiistimallerine karşı daha zayıf yaptırımlarla milyarlarca dolara mal olabileceği konusunda uyarıyor.