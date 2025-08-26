CANLI BORSA
ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri ek gümrük vergileri ile tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisini sürdüren ülkelerin ihracatına "önemli ek gümrük vergileri" uygulamakla tehdit ederek sert bir uyarıda bulundu ve uzun süredir devam eden transatlantik ticaret anlaşmazlığını tırmandırdı.

Trump, bu tür vergiler veya düzenlemeler uygulayan tüm ülkeleri "uyarıda" bulunduğunu açıkladı ve "Amerikan teknolojisine zarar vermek veya ayrımcılık yapmak" amacıyla tasarlanmış "ayrımcı eylemleri" kaldırmalarını talep etti. Bu politikaların Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi ABD'li teknoloji devlerini haksız bir şekilde hedef alırken, "ABD'nin teknoloji rakibi Çin"deki firmalara ise göz yumduğunu savundu.

Bu tehdit, Trump'ın ilk dönemini tanımlayan agresif ticaret politikalarına geri dönüleceğinin sinyalini veriyor. Bu tehdit, Trump yönetiminin, Avrupa Birliği'nin yeni Dijital Hizmetler Yasası'nın uygulanmasında rol alan AB yetkililerine karşı yaptırımlar uygulamayı düşündüğü yönündeki haberlerin ortasında geldi.

Dijital hizmet vergileri (DST) konusu, uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Büyük çok uluslu teknoloji şirketlerinin düşük vergili ülkelerde kar elde etme kabiliyetinden bıkmış birçok Avrupa ülkesi, bu şirketlerin kendi sınırları içinde elde ettikleri gelirler üzerinden ulusal vergiler uygulamaya koydu. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi ABD yönetimleri, bu vergileri Amerikan şirketlerine karşı ayrımcı olarak gördü.

Trump'ın açıklaması, iki yönlü bir misilleme yaklaşımını özetliyordu: Bir ülkenin ABD'ye yaptığı ihracata gümrük vergisi uygulamak ve "Yüksek Korumalı Teknoloji ve Çipler"e ihracat kısıtlamaları getirmek. Bu hamle, ABD'nin yarı iletken endüstrisindeki hakimiyetini güçlendirebilir.

Trump'ın bu konuda müttefiklerini hedef alması ilk kez olmuyor. Yönetimi daha önce Fransa'nın dijital vergi planları nedeniyle bu ülkeye, daha yakın zamanda da Kanada'ya gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Şubat ayında, ABD Ticaret Temsilcisine bu tür gümrük vergilerine yol açabilecek soruşturmaları yeniden başlatması talimatını verdi ve bu süreç, son ültimatomuyla birlikte önemli ölçüde hızlandı.

