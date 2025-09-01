CANLI BORSA
ABD Başkanı Donald Trump, "Gümrük tarifeleri ve aldığımız trilyonlarca dolar olmasaydı ülkemiz yok olurdu." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin uyguladığı gümrük vergileri olmasaydı ülkesinin "tamamen yok olacağını" iddia etti.

"Gümrük Tarifeleri ve halihazırda aldığımız TRİLYONLARCA DOLAR olmasaydı, Ülkemiz tamamen yok olur ve askeri gücümüz anında yok olurdu. Radikal Sol bir grup yargıç 7'ye 4'lük bir kararla bunu umursamadı ama [eski ABD Başkanı Barack] Obama'nın atadığı bir Demokrat, Ülkemizi kurtarmak için oy kullandı. Cesareti için kendisine teşekkür etmek istiyorum! A.B.D.'yi seviyor ve ona saygı duyuyor." Trump, Truth Social'daki bir paylaşımında şunları söyledi.

ABD Başkanının yorumları, Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında ithalat tarifeleri uygulama yetkisine sahip olmadığına karar veren bir ABD temyiz mahkemesinin 7-4'lük kararının ardından geldi.

