Trump, Putin’e baskı için AB'den Çin ve Hindistan’a gümrük vergisi istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e baskı uygulamak için daha geniş bir stratejinin parçası olarak Avrupa Birliği (AB) yetkililerine Çin ve Hindistan'a yüzde 100'e varan gümrük vergileri uygulamaları çağrısı yaptı.

10 Eylül 2025

ABD Başkanı Donald Trump, bu talebi, yaptırımların koordinasyonu konusunda üst düzey görüşmeler için şu anda Washington'da bulunan AB yaptırımlar elçisi David O'Sullivan ve diğer üst düzey AB yetkilileriyle yaptığı bir konferans görüşmesi sırasında iletti. Talep, AB'nin cezai gümrük vergileri yerine geleneksel yaptırımları büyük ölçüde tercih etmesi nedeniyle yaklaşımda önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

ABD'li yetkiliye göre Trump, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sürdürürken, Çin ve Hindistan'ın Rusya'nın petrolünün başlıca alıcıları olarak Rusya ekonomisini ayakta tutmaya yardımcı olduğunu savundu. Trump, bu ticari ilişkileri hedef alarak Rusya'nın finansal direncinin zayıflatılabileceğine inanıyor.

AB diplomatı, Washington'un AB'nin bu çabaya katılması halinde eşdeğer gümrük vergileri uygulamaya hazır olduğunu işaret ettiğini söyledi. Diplomat, "Temelde şunu söylüyorlar: Biz bunu yapacağız, ama siz de bizimle birlikte yapmalısınız" dedi.

Trump, Moskova ile olan bağları nedeniyle hem Çin hem de Hindistan'a defalarca yüksek gümrük vergileri uygulamayı gündeme getirdi. Yaz aylarında Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25 artırdı, ancak daha agresif önlemler almadı.

Sert söylemlerine rağmen Trump daha sonra daha yumuşak bir tonla, ABD ve Hindistan'ın ticaret engellerini gidermek için çalıştıklarını ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmek istediklerini belirtti.

