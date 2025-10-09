CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump yönetimi jenerik ilaçlara tarife uygulamayacak

Trump yönetimi jenerik ilaçlara tarife uygulamayacak

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi jenerik ilaçlara tarife uygulamayacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2025 09:05

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, jenerik ilaçlara tarife uygulama planı olmadığını açıklayarak, ABD'de dağıtılan ilaçların çoğuna gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin aylardır süren iç tartışmalara son verdi.

Yetkililer, Bölüm 232 ulusal güvenlik soruşturması kapsamında ilaçlara tarife uygulamayı değerlendiriyordu, ancak Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai "yönetimin jenerik ilaçlara karşı Bölüm 232 tarifeleri uygulamayı aktif olarak tartışmadığını" doğruladı ve Ticaret Bakanlığı soruşturmanın jenerik ilaçlara tarife ile sonuçlanmayacağını söyledi.

Hala değişebilecek olan karar, Nisan ayında duyurulan ve başlangıçta hem jenerik hem de jenerik olmayan ilaçları ve bunların bileşenlerini kapsayan ilaç tarifesi soruşturmasının büyük ölçüde daraltılmasını ifade ediyor.

Başkan Trump daha önce 1 Ekim'den itibaren marka ilaçlara yüzde 100 tarife tehdidinde bulunmuş, ancak daha fazla müzakereye izin vermek için bunları ertelemişti.

İlginizi Çekebilir
Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak 07 Ekim 2025 09:45
Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor 07 Ekim 2025 09:27
ABD’de işsizlik başvurularında artış yaşandı ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı 07 Ekim 2025 08:58
TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak 07 Ekim 2025 09:02
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı 06 Ekim 2025 15:19
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi 06 Ekim 2025 14:42
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı 06 Ekim 2025 14:41
İran, para biriminde değişikliğe gidiyor İran, para biriminde değişikliğe gidiyor 05 Ekim 2025 16:05
OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak 05 Ekim 2025 15:37
ABD’de federal hükümetin kapanması piyasaları dalgalandırdı ABD'de federal hükümetin kapanması piyasaları dalgalandırdı 05 Ekim 2025 11:32
Piyasalar sonraki hafta ABD’nin ‘yeniden açılma’ sürecini izleyecek Piyasalar sonraki hafta ABD'nin ‘yeniden açılma’ sürecini izleyecek 05 Ekim 2025 08:39
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 04 Ekim 2025 10:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler