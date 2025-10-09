Trump yönetimi jenerik ilaçlara tarife uygulamayacak

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, jenerik ilaçlara tarife uygulama planı olmadığını açıklayarak, ABD'de dağıtılan ilaçların çoğuna gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin aylardır süren iç tartışmalara son verdi.

Yetkililer, Bölüm 232 ulusal güvenlik soruşturması kapsamında ilaçlara tarife uygulamayı değerlendiriyordu, ancak Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai "yönetimin jenerik ilaçlara karşı Bölüm 232 tarifeleri uygulamayı aktif olarak tartışmadığını" doğruladı ve Ticaret Bakanlığı soruşturmanın jenerik ilaçlara tarife ile sonuçlanmayacağını söyledi.

Hala değişebilecek olan karar, Nisan ayında duyurulan ve başlangıçta hem jenerik hem de jenerik olmayan ilaçları ve bunların bileşenlerini kapsayan ilaç tarifesi soruşturmasının büyük ölçüde daraltılmasını ifade ediyor.

Başkan Trump daha önce 1 Ekim'den itibaren marka ilaçlara yüzde 100 tarife tehdidinde bulunmuş, ancak daha fazla müzakereye izin vermek için bunları ertelemişti.