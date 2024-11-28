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Trump'ın gümrük vergisi araç fiyatlarına 2 bin 100 dolar ekleyecek

Wells Fargo analistlerine göre Donald Trump'ın kaçakçılık ve göçü engelleyen politikası otomobil endüstrisinden taşları yerinden oynatacak.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2024 08:56

Wells Fargo, Trump'ın komşu ülkelerine sınır ötesi kaçakçılık ve göçü engellemeleri için baskı yapmayı amaçlayan yeni politikası, otomobil endüstrisini vurabilir ve tüketiciler için otomobil fiyatlarını artırabilir.

ARAÇ BAŞI 2 BİN 100 DOLAR

Wells Fargo analistleri, büyük otomobil üreticileri General Motors ve Stellantis'in ciddi risk altında olduğunu çünkü "en fazla [Meksika] riskini taşıdıklarını" yazdı.

Wells Fargo'nun tahminlerine göre, Kanada ya da Meksika'dan gelen tüm otomobil parçalarına uygulanacak %25'lik bir gümrük vergisi, ABD'de montajı yapılan her bir araç için tüketiciye 2.100 dolar ek maliyet getirecektir. Meksika veya Kanada'da üretilen araçların tamamı için ise tüketiciler 8.000 ila 10.000 dolar arasında daha fazla ödeme yapmayı bekleyebilir.

WELLS FARGO'DAN RİSK UYARISI

Wells Fargo, "Sonuç olarak, fiyatlandırma veya fabrika kapanışlarından önce D3 için ~5 milyar ila 9 milyar dolar EBIT riski görüyoruz" diye yazdı.

Meksika ve Kanada tarifeleri, geçen yıl itibariyle ABD'nin Meksika ihracatının %83'ünü ve Kanada ihracatının %75'inden fazlasını oluşturduğu göz önüne alındığında, özellikle sert bir şekilde etkilenecek.

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