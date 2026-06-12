Trump’ın İran mesajı piyasaları rahatlattı: Hisse senetleri yükseldi, petrol geriledi

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2026 08:54
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile olası bir anlaşmanın yakın olduğuna yönelik açıklamaları, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.
Daha önce sert askeri müdahale sinyalleri veren Trump'ın diplomasi vurgusu yapmasıyla birlikte petrol fiyatları düşerken, hisse senedi piyasalarında güçlü yükselişler görüldü.
S&P 500 yüzde 1,8, Nasdaq 100 ise yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken, Brent petrolü yüzde 2 gerileyerek 88,50 dolar seviyesine indi.
Enflasyon baskısının hafifleyeceği beklentisi tahvil getirilerini aşağı çekerken, Avrupa ve Asya borsalarında da alımlar hızlandı.
Güvenli liman talebinin zayıflamasıyla altın fiyatları ise önceki günkü sert yükselişin ardından geri çekildi.