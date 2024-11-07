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Trump'ın seçilmesi Fed beklentilerini değiştirmedi

Donald Trump'ın seçilmesi Fed'den bugün 25 baz puan faiz indirimi beklentilerini değiştirmedi.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2024 08:58

Donald Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı olarak seçilmesi, piyasaların Fed'in bugün sona erecek FOMC toplantısında faizi 25 baz puan indireceği yönündeki beklentilerini değiştirmedi.

AmeriVet'ten Gregory Faranello yaptığı değerlendirmede, "Trump'ın seçilmesi Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimalini değiştirmiyor, ancak ileriye dönük olarak merkez bankasının tetikte kalması gerekecek" dedi.

Faranello, "Dünkü seçim sonucu sadece kademeli olma, ihtiyatlı olma, az ileriye dönük yönlendirme ve açık bir zihniyet görüşümüzü güçlendiriyor" ifadelerini de kullandı.

Ninety One'dan Archie Hart da, Fed'in yeni Trump yönetimi şekillenirken politika kararlarını mevcut verilere dayanarak vermeye devam edeceğini söyledi.

"Volatilite muhtemel. Trump'ın söylemlerine piyasalar tepki verecektir" diye konuşan Hart, Trump politikalarının en az 2026 yılına kadar ekonomi üzerinde anlamlı bir etkisi olmayacağını düşündüğünü de belirtti.

Bunun da piyasaların ilk tepkisine rağmen yakın vadede faiz oranlarına ilişkin görünümün fazla değişmeyeceği anlamına gelduğunu savunan Hart, "Yeni yönetimin sadece 12 saatindeyiz" dedi.

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