CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump'tan NATO ülkelerine Çin için tarife çağrısı

Trump'tan NATO ülkelerine Çin için tarife çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelere, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanabilmesi için Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu savunduğu Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 tarife uygulamaları çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 13 Eylül 2025 15:58

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından, NATO ülkelerine gönderdiği mektubu paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşının sonlanabilmesi için NATO ülkelerine, Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 tarife uygulaması çağrısı yapan Trump, bu tarifelerin savaş bittikten sonra kaldırılabileceğine işaret etti.

Trump, Çin'in Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu ve söz konusu tarifelerin bu kontrolü kıracağını savundu.

Savaş nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Trump, "Eğer NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hemen sona erer. Aksi takdirde ABD'nin vaktini, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulama ve Rus petrolünü satın almama kararını verdiğinde, ABD'nin de Moskova yönetimine "büyük yaptırımlar" uygulayacağını kaydetti.

Kimi NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol alımının "şok edici" düzeyde olduğuna değinen Trump, "(Bu durum) Rusya'ya karşı müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatıyor." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Japon şirketlerinin yarısı BOJ Başkanı UEDA’nın politikalarından memnun Japon şirketlerinin yarısı BOJ Başkanı UEDA'nın politikalarından memnun 11 Eylül 2025 09:06
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 10 Eylül 2025 17:04
Trump’tan Fed’e ’faizi büyük ölçüde düşürme’ çağrısı Trump'tan Fed'e 'faizi büyük ölçüde düşürme' çağrısı 10 Eylül 2025 16:52
ABD’de mortgage faizi Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesinde ABD'de mortgage faizi Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesinde 10 Eylül 2025 15:28
ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti 10 Eylül 2025 10:08
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 10 Eylül 2025 10:06
Altının gramı 4 bin 837 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 837 liradan işlem görüyor 10 Eylül 2025 09:41
ABD’de yargıçtan Trump’ın Cook’u görevden almasına engel ABD'de yargıçtan Trump’ın Cook'u görevden almasına engel 10 Eylül 2025 09:14
Çin’de Ağustos’ta dezenflasyonist baskı sürdü Çin'de Ağustos'ta dezenflasyonist baskı sürdü 10 Eylül 2025 09:08
Trump, Putin’e baskı için AB’den Çin ve Hindistan’a gümrük vergisi istedi Trump, Putin’e baskı için AB'den Çin ve Hindistan’a gümrük vergisi istedi 10 Eylül 2025 09:05
Japon imalatçı güveni 3 yılın zirvesinde Japon imalatçı güveni 3 yılın zirvesinde 10 Eylül 2025 09:00
Fransa’da artan borç yükü nedeniyle bütçe hazırlamakta zorlanan hükümetler devriliyor Fransa'da artan borç yükü nedeniyle bütçe hazırlamakta zorlanan hükümetler devriliyor 09 Eylül 2025 13:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler