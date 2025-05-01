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Trump'tan "potansiyel ticaret anlaşması" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel" ticaret anlaşmaları olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 01 Mayıs 2025 11:47

Son Güncelleme Tarihi 01 Mayıs 2025 11:47

ABD Başkanı Trump, News Nation kanalındaki bir programa telefonla katılarak ekonomiyi değerlendirdi. Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel ticaret anlaşması" olduğunu doğrulayan Trump, öte yandan bu konuda herhangi bir "aceleleri" olmadığını söyledi.

Trump, "(Bu konuda) Sizden daha az acelem var. Onlar bizi istiyor, bizim onlara ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

ABD halkının gümrük tarifelerine yönelik endişeleri sorulduğunda ise Trump, "İnsanlar iki hafta bekleyebilir." dedi.

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