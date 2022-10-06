Truss`ın ilk ayında İngiliz hisse senedi ve tahvilleri değer kaybetti

İngiltere'de hisse senedi ve tahvil piyasaları Liz Truss'ın Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve Başbakan olarak seçildiği 5 Eylül'den bu yana en az 300 milyar GBP değer kaybettiler.

YATIRIMCILAR, İNGİLTERE'Yİ YATIRIM YAPILAMAZ GÖRDÜKLERİ YÖNÜNDE

Liberum Capital stratejisti Joachim Klement yaptığı değerlendirmede, "Yatırımcılardan aldığımız geri bildirimler böyle bir hükümet kaosu olduğu sürece İngiltere'yi yatırım yapılamaz gördükleri yönünde" dedi.

Londra Borsası'nda FTSE 350 Endeksi içinde yer alan şirketlerin piyasa değeri 2 Eylül kapanışından bu yana 77 milyar GBP azaldı.

İngiltere'nin devlet tahvilleri ve enflasyona endeksli tahvillerinde değer kaybı bir aylık süreçte 200 milyar GBP civarında oluştu.