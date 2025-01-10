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TSMC şirketi %34 artarak rekor kırdı

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) şirketinin geliri, Nvidia ve Broadcom'un yapay zeka çiplerine olan talepteki patlamanın yanı sıra Microsoft, Amazon ve Google'ın devasa yatırımlarının da etkisiyle 2024 yılında bir önceki yıla göre %33,9 arttı.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2025 08:50

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2025 08:50

Dünyanın en büyük çip üreticisi yaptığı açıklamada Aralık ayı gelirinin 278,16 milyar Yeni Tayvan dolarına (8,4 milyar $) ulaşarak bir önceki yıla göre %57,8 artış gösterdiğini belirtti. Bu, şirketin küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle 2009'dan bu yana ilk yıllık düşüşünü kaydettiği 2023'ten keskin bir yükselişle tüm yıl rakamını 2,894 trilyon NT$'a getirdi.
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