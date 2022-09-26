TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.



