TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.
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