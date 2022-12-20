TÜİK, Aralık 2022'ye ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azalarak 75,6 oldu.



Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,5 azalarak 57,4; hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,6 azalarak 75,4; genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4 azalarak 77,3, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,7 artarak 92,6 oldu.