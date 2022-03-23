Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Şubat'ta 71,2 seviyesinde olan endeks, Mart'ta 72,5'ye yükseldi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat'ta 55,2 iken Mart'ta yüzde 1,5 azalarak 54,4 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat'ta 68,3 iken Mart'ta yüzde 2,3 artışla 69,9'a yükseldi.

Şubat ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 71,7 iken Mart'ta yüzde 1,2 artışla 72,6 olarak gerçekleşti.

Geçen 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat'ta 89,4 iken Mart'ta yüzde 4,4 artarak 93,3'e yükseldi.