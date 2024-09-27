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Tüketicilerin enflasyon beklentileri 3 yılın en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri Eylül 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Oluşturma Tarihi 27 Eylül 2024 14:21

Son Güncelleme Tarihi 27 Eylül 2024 14:22

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'nde son 12 aydaki algılanan enflasyon ağustosta ortalama yüzde 3,9'a indi. Temmuzda bu oran yüzde 4,1 olmuştu.

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 2,7 ile son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Tüketicilerin gelecek 3 yıla yönelik enflasyon beklentisi ise ağustosta yüzde 0,1 gerileyerek yüzde 2,3 oldu.

Temmuzda gelecek 12 ayda ekonomide yüzde 1 daralma öngören tüketicilerin bu yöndeki beklentileri ağustosta yüzde 0,9 daralmaya işaret ederken, nominal gelir artışı beklentisi ise bu dönemde yüzde 1,2 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2 ölçülmüştü.

ECB, manşet enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,5, gelecek yıl yüzde 2,2 ve 2026'da yüzde 1,9 olacağını öngörüyor.

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