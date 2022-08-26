Türkiye ekonomisi icin güçlü büyüme beklentisi

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5,0 ile yüzde 8,2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 3,5 ve en yüksek yüzde 5,8 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti.