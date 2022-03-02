Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise Şubat ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN MUŞ İHRACATTA ŞUBAT AYI REKORUNU DUYURDU

Uyguladığı ihracat yönlü büyüme stratejisi doğrultusunda, son 10 yılın rekorunu kırarak 2021 yılında yüzde 11 büyüme kaydederek OECD ve G-20'de en fazla ekonomik büyüme gösteren Türkiye 2022'de de hız kesmiyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatının Şubat ayında yüzde 25,4 oranında artarak 20 milyar dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamı olduğuna dikkat çeken Bakan Muş, ithalatın son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışın sonucu olarak 28 milyar doları aştığını belirtti.

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