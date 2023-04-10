OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "Martta elde ettiğimiz aylık bazdaki tarihi rekor, Cumhuriyetimizin 100.yılında hedeflediğimiz 34 milyar dolara ulaşma yolunda önemli bir motivasyon oldu. Küresel çapta yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat odaklı büyümesine katkı sunmaya odaklıyız" dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi mart ayında aylık bazda tarihi rekora imza attı. Sektörün mart ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22,8 artışla 3,3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 15,8 artarak 8 milyar 619 milyon dolara ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "Martta elde ettiğimiz aylık bazdaki tarihi rekor, Cumhuriyetimizin 100.yılında hedeflediğimiz 34 milyar dolara ulaşma yolunda önemli bir motivasyon oldu. Küresel çapta yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat odaklı büyümesine katkı sunmaya odaklıyız" dedi. Baran Çelik, mart ayında Çekiciler ve binek otomobiller ihracatında yüksek oranlı artışlar olduğunu, ülkeler bazında ise Fransa, İspanya ve Polonya'ya çift haneli ve yüksek oranlı artış kaydettiklerini söyledi.

EN BÜYÜK ÜRÜN GRUBU TEDARİKTE YÜZDE 15 ARTIŞ

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin geçen ay ihracatı %15 artarak 1 milyar 333 milyon oldu. Binek Otomobillerde mart ayı ihracatı %47 artarak 1 milyar 7 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %9 azalarak 483 milyon USD, Çekiciler ihracatı %78 artarak 252 milyon USD ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı%47 artarak 179 milyon USD oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta %13 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya'ya %9, Fransa'ya %29, Rusya'ya %350, İngiltere'ye %11 artış, ABD'ye ise %8, ihracat düşüşü yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa'ya %238, İspanya'ya %81, İtalya'ya %46, Birleşik Krallığa %68 Almanya'ya %60 Polonya'ya %30, Bulgaristan'a %65 ihracat artışı, İsrail'e %31 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a %15, Belçika'ya %40, İspanya'ya %19, Almanya'ya %8 ihracat düşüşü görülürken, Fransa'ya %62, Slovenya'ya %12, İtalya'ya %7 ihracat artışı yaşandı.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa'ya %13 ihracat düşüşü ve Almanya'ya %50, İtalya'ya %46 ihracat artışı yaşanırken Çekiciler ürün grubunda ise Fransa, İspanya ve Belçika'ya yüksek oranlı ihracat artışları kaydedildi.

ALMANYA, FRANSA VE BİRLEŞİK KRALLIK'A ARTIŞ OLDU

Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya'ya mart ayında 475 milyon USD'lik ihracat yapılırken, ikinci büyük pazar Fransa'ya %97 artışla 434 milyon USD, Birleşik Krallık'a %15 artışla 309 milyon USD, İtalya'ya %22, İspanya'ya %46, Polonya'ya %32, Slovenya'ya %16, Romanya'ya %40, Rusya'ya %350 ihracat artışı, ABD'ye ise %30 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ÜLKELERİNE YÜZDE 29 ARTIŞ

Ülke grubu bazında %70 pay ile en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine %29 artışla 2 milyar 310 milyon USD ile ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri %12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat %20 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğu'na ise %212 ihracat artışı oldu.