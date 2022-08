Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'den Irak'a, bu yılın ilk 7 ayında 7 milyar 364 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Böylece Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 5,1'lik payını Irak oluşturdu. Geçen yıla göre de Irak'a ihracat, yüzde 30 arttı. Irak, aynı zamanda bu yıl Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı. Irak'ı yüzde 28,8 artışla ABD, yüzde 3 artışla Almanya takip etti.



GÜNLÜK ARAÇ SAYISI YÜZDE 22 ARTTI



Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki 500 bin metrekare alana kurulu, 5 bin araç kapasiteli TIR parkında şoförler Irak'a ihraç edilecek ürünleri götürmek için işlem yaptırıyor. Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı Habur TIR parkından giriş-çıkış yapan araç sayısı, yılın ilk 7 ayında 1 milyon 3 bin 23'e ulaştı. Günlük ortalama giriş-çıkış sağlayan araç sayısı ise 4 bin 731 oldu. Bu yılın ilk 7 ayında günlük araç giriş-çıkış sayısında geçen yıla göre, yüzde 22 artış görüldü.



Şırnak Valisi Osman Bilgin, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yapılan ihracatın geçen yıla göre 2022'nin ilk 7 ayında yüzde 30 oranında arttığını belirterek, "Bugün burada toplam araç sayımız 2 bin 950. İki ay önce günlük araç geçiş sayımız 1500 TIR'dı. Yaklaşık o kadar sayı da Irak'tan Türkiye'ye dönüyordu. Şimdi günlük araç geçiş sayısı 2 bin. Karşıdan gelen araç sayısı da o kadar. Baktığımızda bu, bütün kara sınır kapılarımızdaki en büyük rakam. Bu hem ilimiz hem sınır kapımız hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli" dedi.



'IRAK, EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ 4'ÜNCÜ ÜLKE'



Irak'ın Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergisinin bazı kalemlerinde düşüşler olduğunu hatırlatan Vali Bilgin, "İlimizde eylül ve ekim aylarında ihracat rakamlarında yükseliş oluyor. İnşallah yıl sonunda yüzde 30-40 artışla tamamlayacağız. İlimiz ticarette de çok önemli bir hamle kazandı. İnşallah üretimde de bir hamle sağlayıp, ilimizi bu konuda taçlandıracağız. Irak ile ihracatımız geçen yıl 5'inci sıradaydı. Ama bu yıl 4'üncü sıraya yükseldi. Irak, en çok ihracat yaptığımız 4'üncü ülke. Bu çok güzel bir veri. Tabii ki Irak bizim komşumuz ve özel ilişkilerimizin olduğu bir ülke çok şükür. Bu rakamlar arttıkça hem ticari hem de komşuluk ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bundan da son derece mutluyuz" diye konuştu.



'IRAK'A HER ŞEY GİDİYOR'



Habur Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR şoförlerinden Lokman Can da "Gümrüğün işleyişinde bir sıkıntı yok. Gidip, geliyoruz. Zorluk çekmiyoruz. Irak tarafında biraz yoğunluk oluyor. Gümrük, Irak'ta biraz ağır işliyor. Sistemleri burası gibi değil. Orada elimiz, kolumuz bağlı. Yapacak bir şey de yok. Şu anda un yüklemişim, Irak'a götürüyorum. Her şey gidiyor, Allah'a şükür memnunuz. Bir akıntı oluyor. Batıya çalışmaya gitmektense burada kendi kapımızda ekmeğimizi kazanıyoruz. 4-5 günde, bir haftada Irak'a gidip geri dönüyoruz" dedi.