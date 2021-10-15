Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken, bu anket döneminde yüzde 17,63 oldu.

TCMB Ekim ayına ilişkin Piyasa Katımılcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,94 iken, bu anket döneminde yüzde 13,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,71 ve yüzde 11,27 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçları şu şekilde:

"2021 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,46 olasılıkla yüzde 14,00 – 14,99 aralığında, yüzde 20,79 olasılıkla yüzde 15,00 – 15,99 aralığında, yüzde 14,90 olasılıkla ise yüzde 16,00'dan büyük artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11'inin beklentilerinin yüzde 14,00 – 14,99 aralığında, yüzde 22,22'sinin beklentilerinin yüzde 15,00 - 15,99 aralığında, yüzde 17,78'inin beklentilerinin ise yüzde 16,00'dan büyük olduğu gözlenmektedir. 2021 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,96 olasılıkla yüzde 10,00'dan küçük, yüzde 21,58 olasılıkla yüzde 10,00 – 10,99 aralığında, yüzde 16,20 olasılıkla ise yüzde 11,00 – 11,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 16,28'inin beklentilerinin yüzde 10,00'dan küçük, yüzde 30,23'ünün beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 16,28'inin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,82 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,63 olarak gerçekleşmiştir.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 TL iken, bu anket döneminde 9,22 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,56 TL iken, bu anket döneminde 10,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,2 iken bu anket döneminde yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir."