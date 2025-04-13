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Türkiye'nin ilk çeyrekteki otomotiv ihracatını yine AB ülkeleri sırtladı

Türkiye otomotiv endüstrisi, bu yılın ilk çeyreğinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 6 milyar 893 milyon 869 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2025 11:09

Son Güncelleme Tarihi 13 Nisan 2025 11:09

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, otomotiv sektörünün ocak-mart dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 9 milyar 125 milyon 528 bin dolardan 9 milyar 494 milyon 834 bin dolara ulaştı.

İlk çeyrekte 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan otomotiv endüstrisi, bu dönemde Türkiye'nin ihracatının yüzde 16,8'ini gerçekleştirdi.

AB ÜLKELERİNE OTOMOTİV İHRACATINDA YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ

Ülkeler bazında bakıldığında, AB ülkeleri, ocak-mart döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 72,6 payla ilk sırada yer aldı.

AB ülkelerine ilk 3 ayda gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 6 milyar 110 milyon 387 bin dolardan 6 milyar 893 milyon 869 bin dolara çıktı. Böylece AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

ANA PAZAR ALMANYA'YA YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde de en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl ilk 3 ayda 1 milyar 263 milyon 157 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 18'lik artışla 1 milyar 491 milyon 390 bin dolar olarak hesaplandı.

Yine otomotiv sektörünün önemli pazarlarından olan ikinci sıradaki Fransa'ya bu yılın ilk 3 ayında, yüzde 13'lük yükselişle 1 milyar 102 milyon 509 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İSPANYA'YA YÜZDE 68'LİK YÜKSELİŞ

Dördüncü sırada yer alan İspanya'ya ilk çeyrekte otomotiv ihracatında yüzde 68'lik artış yaşandı. İspanya'ya geçen yıl ocak-mart döneminde 501 milyon 557 bin dolar olan otomotiv ihracatı bu yılın aynı döneminde 841 milyon 685 bin dolara ulaştı.

Beşinci sırada yer alan İtalya'ya ise otomotiv ihracatı yüzde 19 düşüşle 950 milyon 77 bin dolardan 772 milyon 88 bin dolara geriledi.

Bu yılın ocak-mart döneminde, Slovenya'ya 544 milyon 754 bin, Polonya'ya 398 milyon 423 bin, Belçika'ya 396 milyon 876 bin ve Romanya'ya 340 milyon 452 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-mart döneminde en fazla ihracat yaptığı 8'i AB üyesi 10 ülke ve ihracat tutarları şöyle:

ÜLKE 2024 2025 Değişim (%)
Almanya 1.263.157.134 1.491.390.385 18
Fransa 973.916.122 1.102.509.702 13
Birleşik Krallık 1.020.863.575 958.679.428 -6
İspanya 501.557.044 841.685.779 68
İtalya 950.077.207 772.088.490 -19
Slovenya 398.589.184 544.754.481 37
Polonya 395.668.966 398.423.042 1
Belçika 385.726.179 396.876.999 3
Romanya 246.817.212 340.452.015 38
ABD 276.877.119 291.622.175 5

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