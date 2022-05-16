Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini iyileştirme yolunda attığı etkili adımlar, iki ülke arasındaki ticarete de ivme kazandırdı. İsrail, Türkiye'nin ihracat rekoru kırdığı önemli pazarlardan biri haline geldi.

Türkiye, normalleşme adımlarıyla birlikte 1,8 milyar dolarla İsrail'e tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek dış satımını yapmıştı. İkili ilişkilerdeki olumlu gelişmelerle ülkeye yapılan ihracatta rekorlar kırılmaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, nisanda 711 milyon 200 bin dolarla aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Nisanda İsrail'e yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 arttı.

İsrail'in Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 3 oldu.

İSRAİL İLK 10'A GİRDİ

Geçen ay Türkiye'nin ihracat pazarında ilk 10'a girmeyi başaran İsrail, bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 9. ülke olarak kayıtlara geçti.

İsrail, Türkiye'nin ihracatını miktar bazında en fazla artırdığı 8. ülke oldu. Türkiye'nin İsrail'e dış satımı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 178 milyon 805 bin dolar artış kaydetti.

Ülkeye yapılan ihracatta sanayi sektörü ön plana çıktı. İsrail'e en fazla dış satımı yapan ilk 9 sektör sanayi grubunda faaliyet gösteriyor.

Ülkeye en fazla ihracatı, 179 milyon 283 bin dolarla çelik sektörü yaptı.

Çelik sektörünü 73 milyon 247 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 66 milyon 72 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 52 milyon 822 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 51 milyon 745 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 50 milyon 82 bin dolarla elektrik ve elektronik, 46 milyon 412 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 41 milyon 676 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 27 milyon 508 bin dolarla mücevher sektörü izledi.

İHRACAT ARTIŞINDA ÇELİK SEKTÖRÜ ÖNDE

İsrail'e yapılan dış satımda nisan ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını 66 milyon 198 bin dolarla çelik sektörü gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisi 22 milyon 143 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 17 milyon 894 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 15 milyon 931 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 15 milyon 202 bin dolarlık ihracat artışı kaydetti.

TİM verilerine göre, İsrail'e nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle: