WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Twitter'ın Elon Musk ile görüşmeye başlaması, şirketin tavrında Musk'ın 10 gün önce yaptığı 43 milyar dolar büyüklüğündeki tekliften bu yana büyük bir değişim olduğu anlamına geliyor.

WSJ'ye bilgi veren kaynaklara göre Twitter yönetimi ile Elon Musk, sunulmuş olan teklifi değerlendirmek için hafta sonu bir araya geldiler. Kaynaklar, müzakerelerde hala zorlu konular bulunduğunu ve bir anlaşmaya varılmasının garantisi olmadığını da ifade ettiler.

Müzakerelerde Musk'ın Twitter için ne kadar ödemesi gerektiği konusunda odaklanılması bekleniyor.

Twitter ilk çeyrek mali sonuçlarını Perşembe günü açıklayacak.