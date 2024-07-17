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Uzmanlardan ECB yorumu: Belirleyici olacak

Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl faiz indirimlerine devam edebileceği ancak çekirdek enflasyon, hizmet enflasyonu ve ücret artışlarındaki seyrin bunda belirleyici olacağı öngörüsünde bulundu.

Oluşturma Tarihi 17 Temmuz 2024 15:12

Son Güncelleme Tarihi 17 Temmuz 2024 15:13

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) temmuz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Buna karşın uzmanlar, bankanın bu yıl faiz indirimlerini sürdürebileceğini ancak çekirdek enflasyon, hizmet enflasyonu ve ücret artışlarındaki seyrin bunda belirleyici olacağını düşünüyor.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner, ECB'nin belirsizlik içerisinde olduğunu belirterek, bankanın temmuzda faiz indirimine gitmeyeceği öngörüsünde bulundu. Wagner, ancak ileriki aylarda faiz indirimlerinin gerçekleşebileceğini ifade etti.

ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, özellikle son enflasyon rakamlarının da ihtiyatlılık gerektirmesi nedeniyle daha temkinli davrandığını belirten Wagner, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olan enflasyonun haziranda yüzde 2,5'e inmesine karşın, çekirdek enflasyonun yüzde 2,9'da kalmasının beklendiğini aktardı.

Wagner, bankanın deneysel ücret verilerinin, en güçlü ücret artışının henüz gerçekleşmediğini gösterdiğini dile getirdi.

Bazı ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, özellikle bu yıl enflasyonun birtakım özel durumlardan etkilenebileceğini ve dalgalanmaların muhtemel olduğunu belirttiğine dikkati çeken Wagner, "Bu sebepten dolayı tahminler daha önemli hale geldi. Gerçek enflasyon verileri, öngörülerle uyumlu olduğu ECB faiz oranlarını düşürmeye devam edebilir." ifadelerini kullandı.

"ECB bu yıl eylül ve aralıkta her biri 25'er baz puan olmak üzere iki faiz indirimi yapabilir." diyen Wagner, en son faiz indiriminin ise Mart 2025'te yapılabileceğini söyledi.

Natixis Avrupa Makroaraştırma Başkanı Dirk Schumacher de haziran toplantısından bu yana açıklanan verilerin ECB'yi temkinli olmaya itebileceğini kaydetti.

Verilerin bankanın çekirdek enflasyonda ve ücret baskısında kademeli düşüşe ilişkin temel senaryosuyla tutarlı olmaya devam ettiğini belirten Schumacher, "ECB'nin eylülde yeniden faiz indirimine gitmesini bekliyoruz." dedi.

Schumacher, hizmet enflasyonundaki inatçılığın ECB'yi rahatsız etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

En son verilerin, ücret baskısında gerçek anlamda bir azalmaya işaret etmediğini anlatan Schumacher, bankanın haziran tahminlerine de yansıdığı gibi, ücret dinamiklerinin yalnızca üçüncü çeyrekte yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

Manşet enflasyonda, hizmet enflasyonunda ve ücret artışlarında yavaşlama olması durumunda eylülde faiz indirimi gerçekleşebileceğini belirten Schumacher, bu yıl toplam 50 baz puanlık, 2025'te ise toplam 100 baz puanlık faiz indirimi olabileceğini dile getirdi.

"HAZİRAN TOPLANTISINDAN BU YANA GELEN VERİLER, TEMMUZDA BAŞKA BİR FAİZ İNDİRİMİNİ GARANTİ ETMİYOR"

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen de ECB'den bu hafta değişiklik beklenmediğini söyledi.

Piyasalarda ECB'nin temmuzda faiz indirimine gitme ihtimalinin sadece yüzde 4 olduğunu ifade eden Geffen, haziran toplantısından bu yana gelen verilerin temmuzda başka bir faiz indirimini garanti etmediğini belirtti.

Geffen, ECB'nin enflasyon görünümüne karşı temkinli davranması gerektiğini kaydetti. Haziranda açıklanan enflasyon verisinin hizmet enflasyonundaki yükselişin tek seferlik olmadığını gösterdiğini aktaran Geffen, sonuç olarak çekirdek enflasyonun yeniden hızlandığını vurguladı.

Geffen, ECB'nin çok erken bir faiz indirimi daha uygulaması halinde, kredi büyümesinin ekonomik büyümeyi daha da artırabileceğini ve bu süreçte potansiyel olarak enflasyonun da yükselebileceğini bildirdi.

Enflasyon görünümüne ilişkin süregelen belirsizlik göz önüne alındığında bunun arzu edilmeyen bir durum olduğuna işaret eden Geffen, "Özetlemek gerekirse, ECB'nin hemen harekete geçmesi gerekmiyor ve politika yapıcıların bir sonraki faiz indirimini uygulamadan önce enflasyon konusunda daha fazla kesinlik elde etmek için ek veri noktalarını beklemesini bekliyoruz." dedi.

Geffen, "Basın toplantısında da pek sürpriz beklemiyorum. Piyasa ECB'nin niyetini oldukça iyi anlamış görünüyor. Bu nedenle ECB'nin herhangi bir açık yönlendirmeden kazanacağı fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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