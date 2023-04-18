"Kredi standartlarında sıkılaşmanın ekonomiyi bu yılın ikinci yarısında resesyona yönlendireceğini düşünüyoruz" diye konuşan Vanguard'ın yöneticilerinden Roger Hallam, faizlerde oynaklığın kısa vadede yüksek kalmaya devam etmesini beklediğini belirterek, "Şu anda çok fazla politika belirsizliği var" dedi.

Hallam, yaşanması olası resesyonda hisse senetleri gibi risk varlıklarında yaşanacak kayıpların telafisi için, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin geldiği seviyelerin yatırımcılar için portföylerinin sürelerini uzatmaya başlamaları için "makul şekilde iyi bir fırsat" olduğunu da ifade etti.