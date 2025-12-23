Venezuela parlamentosu, petrol tankerlerine 'ablukaya' karşı yasa çıkardı

CANLI BORSA
Venezuela’da parlamento, ABD’nin yaptırım uyguladığı petrol tankerlerine yönelik adımlarına karşı, seyrüsefer ve ticaret özgürlüklerini güvence altına alan bir yasayı kabul etti.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2025 08:50

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, milletvekili Giuseppe Alessandrello tarafından sunulan yasa teklifi, Ulusal Mecliste (AN) oy birliğiyle kabul edildi.

Alessandrello, VTV'ye yaptığı açıklamada, düzenlemenin, ABD'nin "korsanlık" olarak nitelendirilen eylemlerini destekleyenler için 20 yıla kadar hapis cezası öngören yaptırımları da içerdiğini belirtti.

Yasanın önemine dikkati çeken Alessandrello, şunları söyledi:

"Yasa iki bölüm ve 11 maddeden oluşuyor. Temel amacı, Venezuela'nın onayladığı uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınan seyrüsefer ve ticaret özgürlüklerini güvence altına almaktır. Ayrıca ticari ilişkileri korumayı ve ABD hükümetinin kara sularımızda gerçekleştirdiği yağmacı eylemlere karşı ülkemizi savunmayı hedefliyor."

Alessandrello, düzenlemenin 1958 Cenevre Açık Denizler Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Şartı'na dayandığını dile getirerek, "Korsanlık, abluka veya diğer uluslararası yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, destekleyen, finanse eden ya da bu eylemlere katılan herkes 15 ila 20 yıl hapis cezası ve Merkez Bankasının belirleyeceği en yüksek döviz kuru üzerinden para cezasıyla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez de yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela petrolü taşıyan iki gemiye el koymasını, 16. yüzyılda İspanyol gemilerine yönelik korsanlık faaliyetleri yürüten İngiliz denizci Sir Francis Drake'in uygulamalarının devamı olarak nitelendirdi.

Rodriguez, Venezuela halkının tüm saldırılara karşılık vereceğini ve sonunda galip geleceğini vurgulayarak, ABD hükümetini "barbarlıkla" suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

İNGİLİZ DENİZCİ SİR FRANCİS DRAKE

Karayipler, Pasifik ve Atlantik'te faaliyet gösteren İngiliz denizci Sir Francis Drake, İspanyol gemilerine yönelik korsanlık faaliyetleriyle tanındı.

İngiltere'de ise kahraman olarak anılan Drake'e, Kraliçe I. Elizabeth tarafından "Sir" unvanı verildi.

