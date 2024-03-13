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Wolfe Research: Fed ABD ekonomisinin ısınmasına izin vermeye istekli

Wolfe Research baş yatırım stratejisti Chris Senyek, Fed'in ABD ekonomisinin ısınmasına izin vermeye istekli olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 08:54

Wolfe Research baş yatırım stratejisti Chris Senyek, ABD'nin reel GSYH büyümesinin 2024 yılında yıllık %2'yi aşacağını ve enflasyon eğilimlerinin %2,5'in üzerinde kalacağını öngördü.

Senyek, bu değişimin, beklenenden daha güçlü bir ekonomik dayanıklılığı yansıtmakta olduğunu ve bir gerileme ya da durgunluktan ziyade sürdürülebilir büyümeye işaret ettiğini vurguladı.

"Ekonomi son üç ayda beklenenden çok daha güçlü geldi. Hızla yükselen GSYH beklentilerine ve son dönemde enflasyonda yaşanan yukarı yönlü sürprizlere rağmen, Fed Başkanı Powell bu yıl üç ila dört kez faiz indirimine gitmeye kararlı görünüyor" değerlendirmesini yapan Senyek ve ekibi, Fed'in ABD ekonomisinin "ısınmasına" izin vermeye istekli olduğuna inanıyor ve bu da büyümenin idealden daha yüksek enflasyon oranlarıyla birlikte devam ettiği bir senaryoya işaret ettiler.

Senyek, "Sonuç olarak, enflasyonun konsensüsün beklediğinden daha yapışkan olacağına inanıyoruz, ancak piyasaların en azından yılın ikinci yarısınae kadar ve belki de daha uzun süre bu konuda endişeleneceğini düşünmüyoruz" dedi.

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