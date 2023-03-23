Wood Mackenzie'nin temel senaryosuna göre, Çin ekonomisi COVID salgınını kontrol altına alma stratejisinin kaldırılmasının ardından bu yıl yüzde 5,5 büyüyecek. Bu, küresel petrol talebinde bu yıl gerçekleşmesi beklenen 2,6 milyon varil/günlük artışın 1 milyon varil/günlük bölümüne eşit olacak.

Kuruluş, Çin'in bu yıl yüzde 7 büyümesi halinde Çin'in talebinin 400 bin varil/gün daha artacağını da öngördü.

Brent petrolünde bu yıl ortalama fiyatın 2022 yılındaki 99 dolar/varilin altında kalacağını öngören Wood Mackenzie, Brent petrolünde bu yıl ortalama fiyatın 89,40 dolar/varil olacağını tahmin etti. Kuruluş, Çin'in yüzde 7 büyüdüğü senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrolünde ortaama fiyatın 5 dolar/varil daha yükseleceğini de savundu.