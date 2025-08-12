CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi

Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü yatırım projelerine yapılacak başvurulara ilişkin esaslar belirlendi.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2025 09:43

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuruda bulunulacak projelere ilişkin Bakanlık tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, finansman başvurusunda bulunulan yatırım projeleri için teknik komite tarafından yapılan değerlendirme sonucuna ilişkin "Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Puanı Bildirim Belgesi" (TSP belgesi) düzenlenecek.

Bankalardan önce Bakanlık değerlendirmesini almak üzere yapılacak başvurular, uygun teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Stratejik Öncelikli Ürün veya Teknoloji Alanları listeleri kapsamında bir ürünün üretilmesine ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetlerine, bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine veya üretim sürecinde bu teknolojilerin yoğun şekilde kullanılmasına dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeler için başvuru alınacak. Yatırım teşvik mevzuatı kapsamındaki desteklerden yararlanma imkanı bulunmayan yatırımcılar da ilgili projeye yönelik halihazırda düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesi olmadan bu kapsamda başvuru yapabilecek.

Teknik komite tarafından uygun görülmesi halinde, proje sahibinin yatırım konusu nihai ürün veya ara girdilere yönelik stratejik stoklara yapacağı yatırım tutarı da TSP proje büyüklüğünün belirlenmesi aşamasında hesaplamaya dahil edilebilecek.

Bakanlık tarafından oluşturulan TSP belgesi, yatırımcıların başvurduğu programdan finansman hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmayacak.

Yatırımcı, TSP belgesinin güncellenmesine yönelik en fazla iki revizyon talebinde bulunabilecek. Revizyon talepleri, yatırımcının talebine esas teşkil eden gerekçeleri ve şayet varsa projesine bağlı teşvik belgesinin nihai hali dikkate alınarak değerlendirilecek.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı güne düşüşle başladı Altının gramı güne düşüşle başladı 11 Ağustos 2025 09:47
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 11 Ağustos 2025 09:32
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 11 Ağustos 2025 08:48
Küresel piyasalar ABD’deki enflasyon verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklandı 09 Ağustos 2025 11:17
Trump’ın kararnameleri kripto paralara talebi artırabilir Trump'ın kararnameleri kripto paralara "talebi" artırabilir 09 Ağustos 2025 11:12
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 08 Ağustos 2025 17:03
Altının kilogramı 4 milyon 430 bin liraya çıktı Altının kilogramı 4 milyon 430 bin liraya çıktı 08 Ağustos 2025 16:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 08 Ağustos 2025 13:15
Küresel gıda fiyatları yükseldi Küresel gıda fiyatları yükseldi 08 Ağustos 2025 12:45
Hazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 08 Ağustos 2025 10:55
Rusya’nın petrol ihracatındaki payı arttı Rusya'nın petrol ihracatındaki payı arttı 08 Ağustos 2025 10:36
Temmuzda en yüksek getiri BIST 100 endeksinde oldu Temmuzda en yüksek getiri BIST 100 endeksinde oldu 08 Ağustos 2025 10:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler