ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile sanal bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Yellen bu görüşmede, Ukrayna'nın gelecek yıl için ciddi finansman ihtiyacı içinde olduğunu bildiklerini ifade etti.

"BÜTÇE DESTEĞİNİ HIZLI BİR ŞEKİLDE UKRAYNA'YA GÖNDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ukrayna'ya ABD'nin desteğini teyit eden Yellen, Hazine Bakanlığı'nın onaylanmış olan 4,5 milyar dolar bütçe desteğini hızlı bir şekilde Ukrayna'ya göndermek için çalıştığını vurguladı.