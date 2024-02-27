CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yellen: ABD'nin ekonomik gücü küresel büyümeyi destekliyor

Yellen: ABD'nin ekonomik gücü küresel büyümeyi destekliyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yellen, "ABD'nin ekonomik gücü küresel büyümeyi destekliyor" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2024 09:46

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2024 09:46

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, güçlü ABD ekonomik büyümesinin beklenenden daha iyi bir küresel büyümenin "temel itici gücü" olduğunu söyleyecek.

Yellen'in G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları zirvesi için gittiği Sao Paulo'da bugün düzenleyeceği basın toplantısının metni gazetecilere dağıtıldı. Dağıtılan mente göre Yellen, IMF ve diğer tahmincilerin 2023 yılında küresel ekonomide geniş tabanlı bir yavaşlama öngördüklerini ancak bunun gerçekleşmediğini vurgulayacak.

Yellen, bunun yerine büyümenin %3,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve enflasyonun düştüğünü, ekonomilerin yaklaşık %80'inde fiyatların bu yıl da düşmeye devam etmesinin beklendiğini vurgulayacak.

Yellen, "İleriye dönük olarak, küresel görünümün karşı karşıya olduğu risklerin bilincindeyiz ve bazı ülkelerdeki ekonomik zorlukları dikkatle izlemeye devam ediyoruz, ancak küresel ekonomi dirençli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanacak.

Yellen, ABD'nin ekonomik gücünün küresel büyümeyi desteklediğini, Biden yönetiminin COVID-19 salgınından etkilenen işletmeleri destekleyen politikaları ve yerli üretim, temiz enerji ve altyapıya yapılan yatırımlarla beslendiğini söyleyecek.

ABD enflasyonunun da zirve noktasından önemli ölçüde gerilediğini ve ABD işgücü piyasasının tarihsel olarak güçlü olduğunu anlatacak olan Yellen, ana yaş işgücünün pandemi öncesi seviyesinin üzerinde ve işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu ifade edecek.

İlginizi Çekebilir
ABD küresel LNG piyasasında lider oldu ABD küresel LNG piyasasında lider oldu 26 Şubat 2024 11:14
SON DAKİKA: Çalışma hayatı yenilenecek! 2 dev reformla yeni emeklilik sistemi geliyor SON DAKİKA: Çalışma hayatı yenilenecek! 2 dev reformla yeni emeklilik sistemi geliyor 26 Şubat 2024 10:45
SON DAKİKA: Emekli vergi ödemeyecek! Milyonlara vergi avantajı SON DAKİKA: Emekli vergi ödemeyecek! Milyonlara vergi avantajı 26 Şubat 2024 10:44
Brent petrolde talep etkisi fiyatları düşürdü Brent petrolde talep etkisi fiyatları düşürdü 26 Şubat 2024 10:07
Biden federal hükümetin kapanmasını önüne geçmek için Kongre liderleri ile görüşecek Biden federal hükümetin kapanmasını önüne geçmek için Kongre liderleri ile görüşecek 26 Şubat 2024 09:01
İngiltere’de işletmeler Kızıldeniz saldırılarından etkilendi İngiltere'de işletmeler Kızıldeniz saldırılarından etkilendi 26 Şubat 2024 08:58
Nikkei 225 endeksi rekora devam ediyor Nikkei 225 endeksi rekora devam ediyor 26 Şubat 2024 08:54
Goldman Sachs Brent petrol için fiyat tahminini yükseltti Goldman Sachs Brent petrol için fiyat tahminini yükseltti 26 Şubat 2024 08:52
Küresel piyasalarda gözler ABD verilerinde Küresel piyasalarda gözler ABD verilerinde 26 Şubat 2024 09:27
Ethereum fiyatı 22 ayın zirvesine çıktı Ethereum fiyatı 22 ayın zirvesine çıktı 26 Şubat 2024 08:48
Rusya ile Çin’in yuan cinsinden kredi için görüştükleri doğrulandı Rusya ile Çin'in yuan cinsinden kredi için görüştükleri doğrulandı 26 Şubat 2024 08:44
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Şubat 2024 13:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,86
%0,3863
EURO
1.001,20
%0,1202
ALTIN
1.000,00
%0
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.078,54
%7,8544
EURO
1.048,40
%4,8397
ALTIN
1.078,78
%7,8784
DOLAR
1.009,06
%0,9056
BORSA
1.105,73
%10,5728
EURO
1.110,57
%11,0573
ALTIN
1.089,32
%8,9323
DOLAR
1.142,50
%14,2504
BORSA
1.708,65
%70,8649
EURO
1.876,28
%87,6279
ALTIN
1.669,07
%66,9072
DOLAR
1.845,15
%84,5146
BORSA
BİST En Aktif Hisseler