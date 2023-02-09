"Geçtiğimiz 2 yılda, tedarik zinciri baskılarını hafifletmek konusunda başarılı şekilde çalıştık" diye konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konteyner terminalleri için destekler sağlandığını, çok sayıda limanın 7/24 hizmet verir hale getirildiğini vurguladı.

Konuşmasında Fed'in yüksek enflasyonu azaltmak için faiz artırım kampanyasında daha ılımlı bir hıza geçtiğine de işaret eden Yellen, "Faiz oranlarının daha yukarı, ancak daha yavaş şekilde gitmesi gerektiğini doğru. Faizlerin artmasının ülkeye ve federal bütçeye maliyetleri olduğu doğru. Biz geleceği yönelik projeksiyonlarımızda faiz oranlarının daha rormal seviyelere geri geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.