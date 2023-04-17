Amerika'da faaliyet gösteren bir haber kanalına konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçtiğimiz ay SVB ve Signature Bank'ın neden olduğu sistemsel tehdide karşı atılan politika adımlarının mevduat çıkışlarının durmasını sağladığını belirtti.

"Bankaların içinde bulunulan ortamda bir miktar daha fazla ihtiyatlı hale gelmeleri büyük olasılık" diye konuşan Yellen, "Hali hazırda bankacılık sisteminre kredi standartlarında bir miktar sıkılaşma gördük ve daha fazlası olabilir" dedi.

Yellen, ekonomide kredilerin sınırlanmasına yol açacak böyle bir gelişmenin, Fed'in yapmaya ihtiyaç duyduğu faiz artırımları için bir ikame olabileceğini vurguladı. Ancak Yellen, içinde bulunulan ortamda gördüğü hiçbir şeyin ekonomik görünümü değiştirmek için "yeterince dramatik veya ciddi şekilde yeterli" olmadığını da savundu.